Защитника сборной Польши Глика обвинили в расизме из-за щипка английского игрока

Варшава, 10 сентября. Игрока сборной Польши по футболу Камиля Глика обвинили в расизме из-за инцидента во время матча квалификации ЧМ-2022 с Англией.

Международная федерация футбола (ФИФА) проведет расследование инцидента, произошедшего в конце первого тайма матча сборных Польши и Англии, сообщает The Guardian. Незадолго до перерыва игрок команды хозяев Камиль Клик ущипнул за шею Кайла Уокера. За англичанина вступился партнер по национальной команде Гарри Магуайр. Они и польский футболист получили по желтой карточке.

В перерыве матча отборочного турнира ЧМ-2022 представители делегации Футбольной ассоциации Англии сообщили четвертому арбитру, что действия Глика якобы были расистскими. При этом польский футболист предложил Уокеру пожать руки, однако тот отказался. Матч в Варшаве завершился со счетом 1:1, сообщает телеканал «360».

Ранее фанаты сборной Польши освистали игроков сборной Англии перед встречей квалификации ЧМ-2022. Болельщики выразили недовольство поддержкой акции Black Lives Matter.