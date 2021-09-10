ВДВ впервые отработают переброску батальона с бронетехникой на учениях «Запад-2021»

Рязань, 10 сентября. Войска ВДВ десантируют на учениях в Белоруссии «Запад-2021» парашютно-десантный батальон на современных боевых машинахчетвертого поколения БМД-4М.

В рамках учений это первая переброска батальона в полном составе, как рассказали в пятницу представители Минобороны РФ. Для переброски на аэродроме Дягилево в Рязанской области сосредоточили 30 бронемашин, которые доставят на белорусскую базу в Житово на 15 военно-транспортных самолетах Ил-76МД. Бронемашины будут десантировать с самолета при помощи парашютно-бесплатформенных систем.

«Десантники отработают задачи по захвату и выводу из строя объектов аэродрома условного противника, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований», — рассказали в ведомстве.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии проходят раз в два года. Учения «Запад-2021» продлятся с 10 по 16 сентября. Всего в учениях задействовано 200 тысяч человек, 760 единиц бронетехники, 80 самолетов и 290 танков.

В пятницу, 10 сентября, корабли Балтийского флота РФ вышли в открытое море для участия в совместной тренировке с белорусскими ВМС. В маневрах задействованы пятнадцать кораблей и катеров, а также суда обеспечения.