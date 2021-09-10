Уполномоченный по правам ребенка Кузнецова приехала проститься с Зиничевым

Москва, 10 сентября. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова приехала проводить в последний путь главу МЧС Евгения Зиничева. Церемония проходит в Москве.

Кузнецова вместе с другими российскими политиками и общественниками принесла цветы к гробу министра. На траурном мероприятии также присутствуют председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Церемония прощания организована в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Затем гроб с телом Зиничева доставят спецбортом в Санкт-Петербург, где он будет похоронен на Северном кладбище.