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Песков прибыл проститься с погибшим Зиничевым

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 09:54
Общество
Песков прибыл проститься с погибшим Зиничевым
ТАСС  /  Бобылев Сергей

 

Москва, 10 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приехал на прощание с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым. Траурная церемония проходит в Москве.

Проводить министра в последний путь пришли родные, близкие, коллеги и чиновники. В частности, на прощальной церемонии присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер Татьяна Голикова.

Гроб с телом Евгения Зиничева находится в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Церемония прощания продлится до 10:00 по московскому времени. После этого пройдут похороны.

Евгения Зиничева похоронят на Северном кладбище Петербурга. Гроб с телом министра доставит спецборт МЧС России. Церемония погребения начнется в 15:00 по московскому времени.

Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске 8 сентября. Он пытался спасти оператора и режиссера Александра Мельника, поскользнувшегося на склоне. Кинематографист тоже скончался.

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