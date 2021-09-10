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Стоимость обслуживания кредитных карт в России резко выросла за лето
Экономика
Стоимость обслуживания кредитных карт в России резко выросла за лето
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 сентября. Полная стоимость кредитов (ПСК) по кредитным картам в России достигла 30%. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

За лето ПСК выросла до пятилетнего максимума. Однако повышение ставок именно по кредиткам наименее заметно для клиентов, поэтому банки поднимают проценты именно в этом сегменте, пишет РБК.

В начале сентября стоимость заимствований по кредитным картам дошла до отметки 30%. В июне она составляла 24,2%, в июле — 26,5%, в августе — 27,4%.

«Подобные ставки встречались до этого только в 2016 году», — подчеркнул гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Рост ПСК в сегменте кредиток был значительно выше, чем в других сегментах заимствований. Эксперты связывают такую ситуацию с последними решениями Центробанка России о повышении ключевой ставки.

Банк России принял решение временно передать Агентству по страхованию вкладов (АСВ) обязанности администрации по управлению самарским банком «Спутник». Вместе с этим регулятор ввел мораторий на принятие требований кредиторов на три месяца.

По итогам августа россияне набрали рекордную сумму потребительских кредитов, сообщили аналитики агентства Frank RG. Речь идет о более 2 млн необеспеченных ссуд на максимальные для отечественного рынка 646,7 млрд рублей, уточняет «ФедералПресс».

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