Матвиенко и Володин пришли на церемонию прощания с Зиничевым

Москва, 10 сентября. Многие высокопоставленные лица Российской Федерации посетили церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

Проститься с героем пришли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, начальник МВД Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов и другие.

Церемония прощания с Евгением Зиничевым проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Глава ведомства будет похоронен в Санкт-Петербурге рядом со своими родителями.

Погибший глава МЧС был удостоен звания Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.