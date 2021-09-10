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Матвиенко и Володин пришли на церемонию прощания с Зиничевым

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 09:52
Политика
Матвиенко и Володин пришли на церемонию прощания с Зиничевым
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 сентября. Многие высокопоставленные лица Российской Федерации посетили церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

Проститься с героем пришли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, начальник МВД Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов и другие.

Церемония прощания с Евгением Зиничевым проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Глава ведомства будет похоронен в Санкт-Петербурге рядом со своими родителями.

Погибший глава МЧС был удостоен звания Героя России посмертно. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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мчс матвиенко зиничев
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