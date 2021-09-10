Глюкозу беспокоят эксперименты 14-летней дочери со стилем

Москва, 10 сентября. Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, с трудом принимает эксперименты старшей дочери Лидии с имиджем. Подросток выражает свой бунтарский дух через внешний вид.

Наследница Глюкозы отличается своеобразным вкусом в одежде и не боится дерзких бьюти-экспериментов. Лидия радикально меняет цвет волос, прически, делает пирсинг и набивает тату — все это очень беспокоит ее звездную маму. По признанию певицы, она с трудом принимает подобные преображения дочери, однако старается не сильно на нее давить. Глюкоза объяснила, что у 14-летней Лиды бунтарский характер, поэтому любой запрет может обернуться еще большей катастрофой.

Дочь артистки из-за своего не очень примерного поведения частенько меняет учебные заведения. Учителя не выдерживают выходок подростка: в прошлом году Лидию выгнали из элитной гимназии. Глюкоза и ее супруг, бизнесмен Александр Чистяков подыскали для наследницы новую школу, но и там ребенок взбунтовался против устоявшихся правил.

«Тут полная свобода: форму можно не носить, хочешь крась волосы в любой цвет, прокалывай нос. И тут понеслось: мы лысые, мы красные, пирсинг появился. Потом Лида сама себе набила татуировку», — рассказала исполнительница в подпаске Эльдара Джарахова на YouTube.

По словам Глюкозы, она вместе с дочкой ходит к специалисту. Вместе с психологом звездное семейство прорабатывает все проблемные моменты. Однако звезда признает: и она в подростковом возрасте не отличалась примерным поведением, сообщает «Вечерняя Москва». Когда певице еще не было 18 лет, она то и дело ввязывалась в неприятности: экспериментировала с запрещенными веществами и даже побывала в изоляторе из-за своего избранника.