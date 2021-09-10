«Цифровой налог» может стать обязательным для иностранных IT-компаний в России

Москва, 10 сентября. Национальный «цифровой налог» призван вернуть в российскую экономику часть прибыли, которую зарубежные IT-компании получают от граждан страны.

Международные IT-гиганты могут столкнуться с необходимостью выплачивать часть прибыли от аудитории в РФ по месту ее получения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова замминистра финансов Алексея Сазанова. Он объяснил задумку в ходе своего выступления на Московском финансовом форуме.

Представитель Минфина РФ сказал, что подобные меры введены в более чем 130 странах мира. В ведомстве еще не подсчитали точный объем поступлений в бюджет. Замминистра заявлял о возможной сумме в несколько десятков миллиардов рублей.

Предполагается, что иностранные компании будут платить около 3% налога на прибыль от рекламной сферы. Более подробная информация пока недоступна. Мера будет согласована на международном уровне для избежания двойного налогообложения.

Сазанов высказывал эту идею и ранее. Он говорил, что такая мера поможет избежать «налоговой оптимизации», с которой прибегают крупнейшие мировые компании, чтобы не делиться прибылью.