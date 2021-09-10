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Шнобелевскую премию получили ученые из США, которые доказали защитные функции бороды

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 09:45
Общество
Шнобелевскую премию получили ученые из США, которые доказали защитные функции бороды
pixabay.com  /  PD

Москва, 10 сентября. Ученые из США доказали, что борода защищает лицо от ударов, за это они удостоились Шнобелевской премии. Награждение состоялось в онлайн-формате.

Лауреатами премии стали ученые из 24 стран мира, сообщили организаторы 31 церемонии вручения Шнобелевской премии. Американцы получили награду в категории «премия мира».

Шнобелевская премия вручается за смешные на первый взгляд достижения, но многие из них имеют научную ценность, считают организаторы. В этом году было вручено десять премий. Награду по медицине получили ученые, которые доказали эффективность оргазма в снятии заложенности носа. Исследователи из Европы выявили взаимосвязь между степенью ожирения политиков и уровнем коррупции в стране.

В Санкт-Петербурге было решено наградить олимпийцев и паралимпийцев, которые привезли из Токио награды. Спортсмены получат денежную премию, об этом сообщил губернатор региона Александр Беглов.

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