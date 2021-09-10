Шнобелевскую премию получили ученые из США, которые доказали защитные функции бороды

Москва, 10 сентября. Ученые из США доказали, что борода защищает лицо от ударов, за это они удостоились Шнобелевской премии. Награждение состоялось в онлайн-формате.

Лауреатами премии стали ученые из 24 стран мира, сообщили организаторы 31 церемонии вручения Шнобелевской премии. Американцы получили награду в категории «премия мира».

Шнобелевская премия вручается за смешные на первый взгляд достижения, но многие из них имеют научную ценность, считают организаторы. В этом году было вручено десять премий. Награду по медицине получили ученые, которые доказали эффективность оргазма в снятии заложенности носа. Исследователи из Европы выявили взаимосвязь между степенью ожирения политиков и уровнем коррупции в стране.

В Санкт-Петербурге было решено наградить олимпийцев и паралимпийцев, которые привезли из Токио награды. Спортсмены получат денежную премию, об этом сообщил губернатор региона Александр Беглов.