Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин посетили церемонию прощания с Зиничевым

Церемонию прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, которая сейчас проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России на улице Ватутина, посетили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске Красноярского края на учениях, спасая сорвавшегося с выступа скалы оператора Андрея Мельника.

ФАН ведет прямую трансляцию с церемонии прощания.

Евгений Николаевич начиная с 1991 года занимал разные должности в органах государственной охраны РФ. С 2014 года значился заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С июня 2015 года по июль 2016 года Зиничев занимал должность начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области.

28 июля 2016 года указом президента Евгений Зиничев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. С октября 2016 года по май 2018 года Евгений Николаевич занимал должность заместителя директора Федеральной службы безопасности РФ. 18 мая 2018 года Зиничев был назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2020 году Евгению Николаевичу было присвоение звание генерала армии.

Погибший глава МЧС был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Кроме того, он имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.