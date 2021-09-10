Сексолог расскажет, почему у супругов возникают проблемы в постели

Врачи называют перенесенный COVID-19 одной из причин резкого снижения либидо, особенно у женщин. Действительно ли вирус может повлиять на сексуальную жизнь или снижение желания — это лишь повод для обсуждения психологических проблем?
Как вернуть страсть в семейные отношения?
Что такое любовь? Что такое верность? Возможны ли измены без любви или любовь без верности?
Что такое традиционная семья и чем она отличается от прочих?
Распущенность или полигамия — что стоит за этими терминами?
Был ли секс в СССР и не возвращаемся ли мы в советское прошлое с его пуританством и ханжеством?
Какие самые частые проблемы в сексуальной жизни?
Насилие в семье — решаема ли эта проблема?
Танцующая на школьной линейке танец живота учительница — это нормально? А платки в дагестанских школах на девочках защитят от нескромных взглядов?
Порно убивает интерес к сексу или же добавляет?
На эти и другие вопросы ответит врач-психотерапевт, сексолог Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы Татьяна Гринева.
Эфир пройдет в пятницу, 10 сентября, в 16:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет — здесь.
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