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Сексолог расскажет, почему у супругов возникают проблемы в постели
Общество
Сексолог расскажет, почему у супругов возникают проблемы в постели
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Врачи называют перенесенный COVID-19 одной из причин резкого снижения либидо, особенно у женщин. Действительно ли вирус может повлиять на сексуальную жизнь или снижение желания — это лишь повод для обсуждения психологических проблем?

Как вернуть страсть в семейные отношения?

Что такое любовь? Что такое верность? Возможны ли измены без любви или любовь без верности?

Что такое традиционная семья и чем она отличается от прочих?

Распущенность или полигамия — что стоит за этими терминами?

Был ли секс в СССР и не возвращаемся ли мы в советское прошлое с его пуританством и ханжеством?

Какие самые частые проблемы в сексуальной жизни?

Насилие в семье — решаема ли эта проблема?

Танцующая на школьной линейке танец живота учительница — это нормально? А платки в дагестанских школах на девочках защитят от нескромных взглядов?

Порно убивает интерес к сексу или же добавляет? 

На эти и другие вопросы ответит врач-психотерапевт, сексолог Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы Татьяна Гринева.

Эфир пройдет в пятницу, 10 сентября, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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