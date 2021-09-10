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Бойцы Балтийского флота РФ приступили к выполнению задач в рамках учений «Запад-2021»
Армия
Бойцы Балтийского флота РФ приступили к выполнению задач в рамках учений «Запад-2021»
Пресс-служба Балтийского флота

Балтийск, 10 сентября. Корабли Балтийского флота РФ вышли в открытое море для участия в совместных с Белоруссией стратегических учениях «Запад-2021». Об этом сообщает Министерство обороны России.

Как отмечается, в маневрах задействованы пятнадцать кораблей и катеров, а также суда обеспечения. Экипажам предстоит выполнить ряд практических задач, в частности отработать противолодочную, противовоздушную и противоминную оборону, а также выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим морские и воздушные цели.

Согласно уточнению Минобороны, данная морская группировка включает в себя «большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки».

Ранее российское военное ведомство сообщило, что тренировочные мероприятия в рамках учений «Запад-2021» стартовали на девяти российских и пяти белорусских полигонах. Территория проведения маневров растянулась от Балтийского моря до Воронежской и Нижегородской областей.

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учения запад-2021 балтийский флот рф
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