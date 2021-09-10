Прощание с главой МЧС посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев

На церемонию прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, которое проходит в эти минуты в Москве в здании ведомства на улице Ватутина, прибыл российский государственный и политический деятель, губернатор Московской области Андрей Воробьев. В общей очереди он возложил букет алых роз.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске на учениях, пытаясь спасти сорвавшегося с выступа скалы оператора Андрея Мельника. Трагедия произошла во время съемки документально фильма про развитие арктического региона.

ФАН ведет прямую трансляцию с церемонии трансляции.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. С 1987 года служил в органах государственной безопасности СССР. С 1991 года Зиничев занимал различные должности в органах государственной охраны РФ, в том числе и в службе безопасности президента РФ Владимира Путина. С 2014 года занимал должность заместителя руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

28 июля 2016 года указом президента Евгений Зиничев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. С октября 2016 года по май 2018 года Евгений Николаевич занимал должность заместителя директора Федеральной службы безопасности РФ. 18 мая 2018 года был назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве Дмитрия Медведева. С 28 мая 2018 года был членом Совета безопасности РФ. Также ему было присвоение звание генерала армии в 2020 году.

Евгений Зиничев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.