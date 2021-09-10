Люди выстраиваются в очереди, чтобы возложить цветы на церемонии прощания с Зиничевым

Сотрудники МЧС России и все неравнодушные люди на церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым возлагают в его память цветы. Чтобы почтить память, пришедшие на церемонию выстраиваются в большие очереди.

В эти минуты в Москве проходит церемония прощания с трагически погибшим Евгением Зиничевым. Министр погиб 8 сентября в Норильске на учениях, пытаясь спасти сорвавшегося с выступа скалы оператора Андрея Мельника.

Федеральное агентство новостей /

ФАН ведет прямую трансляцию с церемонии прощания.

Евгений Николаевич с 1991 года занимал различные должности в органах государственной охраны РФ, в том числе и в службе безопасности президента России Владимира Путина. С 2014 года был заместителем руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С июня 2015 года по июль 2016 года Зиничев занимал должность начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области.

28 июля 2016 года указом президента Евгений Зиничев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. С октября 2016 года по май 2018 года Евгений Николаевич занимал должность заместителя директора Федеральной службы безопасности РФ. 18 мая 2018 года Зиничев был назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2020 году Евгению Николаевичу было присвоение звание генерала армии.

Global Look Press / EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Кроме того, Евгений Зиничев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.