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Новинки российского кино и фестивали в Венеции, Торонто и Выборге
Общество
Новинки российского кино и фестивали в Венеции, Торонто и Выборге
Global Look Press  /  Gian Mattia D'Alberto / Keystone Press Agency

Кино, как и 100 лет назад, остается в России «важнейшим из искусств», но доминирование западной продукции сохраняется. 
Почему новое российское кино, представленное на фестивале «Окно в Европу — 2021», такое мрачное и скучное? Почему прокатчики и фестивали демонстративно игнорируют российские патриотические фильмы, но охотно раскручивают аналогичные западные? Когда прекратится доминирование москвичей в производстве и прокате российских фильмов? Можно ли снять топовый фильм без больших финансовых вложений? Почему из бюджета России из года в год выделяются деньги на заведомо убыточные фильмы бездарным режиссерам?

Об этом и не только в студии медиацентра «Патриот» расскажут режиссеры и сценаристы Сергей Надеин и Алексей Чардымский, в настоящее время запускающие в производство спортивную драму.

Пресс-конференция Сергея Надеина и Алексея Чардымского состоится в пятницу, 10 сентября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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