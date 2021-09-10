Новинки российского кино и фестивали в Венеции, Торонто и Выборге

Кино, как и 100 лет назад, остается в России «важнейшим из искусств», но доминирование западной продукции сохраняется.

Почему новое российское кино, представленное на фестивале «Окно в Европу — 2021», такое мрачное и скучное? Почему прокатчики и фестивали демонстративно игнорируют российские патриотические фильмы, но охотно раскручивают аналогичные западные? Когда прекратится доминирование москвичей в производстве и прокате российских фильмов? Можно ли снять топовый фильм без больших финансовых вложений? Почему из бюджета России из года в год выделяются деньги на заведомо убыточные фильмы бездарным режиссерам?

Об этом и не только в студии медиацентра «Патриот» расскажут режиссеры и сценаристы Сергей Надеин и Алексей Чардымский, в настоящее время запускающие в производство спортивную драму.

Пресс-конференция Сергея Надеина и Алексея Чардымского состоится в пятницу, 10 сентября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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