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Украина обеспокоена ростом тарифов на газ из-за «Северного потока — 2»
Экономика
Украина обеспокоена ростом тарифов на газ из-за «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 10 сентября. Запуск газопровода «Северный поток — 2» и сокращение объемов транзита газа спровоцировали рост тарифов ЖКХ для украинского населения. Об этом заявили в Верховной Раде.

Первый зампред комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш» заявил, что если транзит прекратится, то обсуждаться вопрос цены уже не будет. По словам парламентария, голубое топливо придется поднимать из хранилищ, что не всегда возможно.

Если падение транзитных объемов достигнет отметки ниже 15 млрд кубометров год, то в украинской ГТС его просто не останется, отметил Кучеренко. При этом в случае уменьшения поставок из-за «Северного потока — 2», учитывая траты технологического характера, себестоимость перекачки газа по территории Украины кардинально увеличится.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что «СП-2» не несет в себе никакой угрозы. По его словам, все опасения о значительном росте нынешних цен на газ являются лишь слухами.

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украина верховная рада северный поток цена на газ
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