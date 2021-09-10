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Доллар и евро подешевели на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 09:07
Экономика
Доллар и евро подешевели на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 сентября. Курсы американской и европейской валют снизились на открытии торгов Московской биржи.

Так, курс доллара США уменьшился на 4,5 копейки. По данным торговой площадки, утром 10 сентября стоимость американской валюты достигла отметки в 72,93 рубля.

Курс евро также снижался на открытии торгов в пятницу, сообщает ТАСС. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов европейская валюта потеряла в стоимости 9 копеек, добравшись до 86,21 рубля.

Ранее финансовые эксперты определили факторы, которые оказывают влияние на рост российской валюты. Поддержку рублю оказывают доллар США, слабеющий на мировом рынке, и довольно высокие цены на нефть.

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