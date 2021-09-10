Снимки со спутников позволили создать онлайн-карту коралловых рифов

Вашингтон, 10 сентября. Созданная при помощи снимков со спутников карта коралловых рифов обеспечит новые возможности для изучения морского биома.

Она получила название Allen Coral Atlas, которое является данью уважения одному из ее создателей — Полу Аллену. Созданная карта позволяет исследовать поверхность морского дна до 15 метров в глубину. Авторы проекта заявили, что он позволит более точно изучить водные территории, а также в дальнейшем избегать различных решений по перестройке инфраструктуры морского биома, которые бы могли принести вред, передает «Популярная механика».

По их словам, новый атлас — это «единое отображение всего биома коралловых рифов». На его создание у ученых ушло немало времени, поскольку необходимо было тщательно обработать данные со спутников. Однако результат их работы принесет миру огромную пользу.

Тем временем ростовские ученые научились управлять плотностью материалов при помощи света. В основе разработки особый полимер, способный менять свои характеристики при световом воздействии.