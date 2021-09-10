Человек «Дождя». Набросок портрета по комментариям. Колонка Романа Носикова

Громкие события провоцируют громкую реакцию. Громкая реакция, выплески эмоций дают нам возможность увидеть эти эмоции, понять своих сограждан, которые рядом с нами эти эмоции испытывают.

Громкие события громко освещаются громкими СМИ. У каждого СМИ — своя аудитория. И каждое СМИ — в зависимости от своей политической ориентации, стилистики, мировоззрения — собирает вокруг себя в чем-то уникальный набор читателей.

Читатели реагируют на новости, на статьи, аналитику и интервью. Они обсуждают их, пишут комментарии. И их реакция может нам много рассказать о среде, в которой пользуются популярностью те или иные политические взгляды.

Произошел теракт в Крыму. Двое нанятых Службой безопасности Украины (СБУ) членов организации «Меджлис крымскотатарского народа» (признана экстремистской и запрещена в РФ) подорвали газопровод, были арестованы.

«Мы пошли вдвоем к трубе. Я взял нож и выкопал ямку глубиной 15 см, а взрывное устройство было на уровне земли. Мы его присыпали землей и уехали», — признались они.

Было «установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия» при участии «Меджлиса крымскотатарского народа»1.

И вот об этом сообщает своей аудитории телеканал «Дождь»2 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента):

«Задержанные за подрыв газопровода крымские татары дали признательные показания. Их родственники уверены, что их пытали».

А вот комментарии под новостью:

«Вот так ФСБ борется с коренным народом на оккупированном Россией полуострове. Это напоминает геноцид и голодомор украинцев при кровавом Сталине. Крым это — Украина!»; «Геноцид устроили крымским татарам. Надо им что-то приписать, чтобы преступления России оправдать».

Интересно не то, что примерно половина комментариев — от жителей Грузии и Украины. Интересно то, что все комментирующие на 100% уверены, что никаких взрывов СБУ организовывать не могла, потому что «Крым — это Украина, СБУ совершенно незачем вредить крымчанам, которые хотят вернуться на Украину, и только Путин им не дает».

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Напоминание про перекрытие крымского канала и подрывы ЛЭП тем же «Меджлисом», организация торговой блокады вызывает реакцию «Крым — это Украина, следовательно, обезвоживание и обесточивание Крыма — это внутренние суверенные дела Украины», но с подрывом газопровода никак не соотносятся и не сопоставляются.

Просто цикл обсуждения начинается с самого начала — зачем СБУ взрывать газопровод в Крыму, если «Крым — это Украина»?

Но ничто так не раскрывает аудиторию, как реакция на исторические годовщины, например, на 80-летие начала блокады Ленинграда. «Дождь» в этот раз не стал устраивать опрос на тему «Нужно ли было сдать Ленинград фашистам». Напротив, выдал материал с комментарием Льва Лурье о том, что блокада Ленинграда была преступлением, сравнимым с Холокостом.

Аудитория «Дождя» восприняла такую публикацию как некое отступничество, и на канал посыпались упреки в исторической безграмотности:

«Самое смешное, что блокады не было, посмотрите передачу Марка Солонина на эту тему. Просто жители города почти не интересовали товарища Сталина, и он о них отказался — продовольствия не посылал. В то время как весь комсостав чувствовал себя вполне сыто-пьяно»; «Как старательно этот гЫсторик избегает сравнения с голодомором на Украине, когда большевики окружали украинские села и, конфисковав все продукты, никого не выпускали, пока все не умрут…»; «Блокаду устроили Гитлер и Сталин. По Ладоге можно было легко организовать подвоз продовольствия. Постоянно бомбить самолетами и обстреливать артиллерией такой участок очень сложно и накладно».

В комментариях еще как минимум дважды ссылались на Марка Солонина как на авторитет в исследовании блокады.

Для тех, кого Господь избавил от знания, кто такой Солонин и в чем его концепция блокады, беспощадно поясняю: Марк Семенович полагает, что никакой блокады Ленинграда не было. А люди там умирали, потому что «ненавидевший человечество Сталин» запретил их эвакуировать и доставлять провизию в осажденный город. Его последовательница — Юлия Латынина — полагает, что причиной голода в Ленинграде было отсутствие рыночной экономики.

Жаль, что оба либеральных светила не могут уже поговорить с Токтогон Алтыбасаровой — киргизской девушкой, которая стала матерью для 160 ленинградских детей, эвакуированных из осажденного города в Среднюю Азию. Токтогон-апа умерла 11 июня 2015 года.

И вряд ли они захотят поговорить с теми военными водителями грузовиков, которые шли по льду под обстрелами и бомбежками через Дорогу жизни, вывозя людей и ввозя пищу и лекарства.

«Блокады не было», потому что если бы она была, то Россия как государство хоть в чем-то не будет виновато. Например, не будет виновато в жертвах ленинградцев.

А это невозможно, потому что Россия изначально виновна всегда и во всем. Обвинение в блокаде Гитлера и Маннергейма для них — оправдание Сталина.

И не могут быть крымские татары террористами. Потому что они — патриоты Украины, их репрессировал Сталин. И если они виновны, то Украина и СБУ — террористы, а вы оправдываете Сталина, возможно, даже и «аннексию Крыма».

Эти люди бесконечно говорят о научном и критическом мышлении, но не верят ученым, которые прямо говорят, что Солонин — лжеисторик, и без малейшей попытки критики верят всему, что пишут Резун-Суворов и Марк Семенович.

Они находятся в мировоззренческой ловушке, обложенной красными флажками, но без конца твердят о собственном свободомыслии.

Они панически боятся узнать что-то нерукопожатное, одновременно менторствуя о познании.

Они будут заявлять свои права на Пушкина, Лермонтова, Чехова и Чайковского, отрекаясь от Муравьева, Суворова и Кутузова, но стоит вам сказать им что-то пушкинское, чеховское или включить увертюру к 1812 году, как они обвинят вас в фашизме, шовинизме, милитаризме и имперскости.

Они агрессивно жалки и пафосно ничтожны.

И вся эта расколотость, этот распад существуют только ради одного. Ради обоснования догмата, что им должны. Что им недодали. Что их несчастья — это русская вина, тянущаяся из глубины веков — к самому корню России.

Кажется, Познер искал корни русских бед в принятии православия? Это классика!

Им должны, им обязаны, перед ними виновны, но они слишком боятся взять то, что считают своим, и отомстить.

Жадность и претензия — с одной стороны, трусость и бессилие — с другой. Это и рождает перед нами тот феномен, который настаивает на своем праве канючить и скандалить в публичном пространстве.

Если бы мне предложили написать их портрет, то я рисовал бы человека, принявшего величественную позу с бегающими глазами и дрожащими ногами.

Вот такой он — портрет человека «Дождя».

1 Признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.