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Два вооруженных боевика ликвидированы в Дагестане

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 09:12
Происшествия
Два вооруженных боевика ликвидированы в Дагестане
youtube.com  /  Следственный комитет Российской Федерации

Буйнакск, 10 сентября. Правоохранители ликвидировали двух боевиков в Дагестане. Операция проводилась 10 сентября в Буйнакском районе республики.

По данным национального антитеррористического комитета, бандиты были вооружены. Среди сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан погибших или пострадавших в результате операции нет.

Ранее в Республике Дагестан ввели режим контртеррористической операции. Появилась информация, что в Буйнакском районе находятся боевики.

В ходе усиленного контроля и проверки автомобилей удалось установить их местонахождение. Операция была успешно реализована за несколько часов.

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