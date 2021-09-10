Два вооруженных боевика ликвидированы в Дагестане

Буйнакск, 10 сентября. Правоохранители ликвидировали двух боевиков в Дагестане. Операция проводилась 10 сентября в Буйнакском районе республики.

По данным национального антитеррористического комитета, бандиты были вооружены. Среди сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан погибших или пострадавших в результате операции нет.

Ранее в Республике Дагестан ввели режим контртеррористической операции. Появилась информация, что в Буйнакском районе находятся боевики.

В ходе усиленного контроля и проверки автомобилей удалось установить их местонахождение. Операция была успешно реализована за несколько часов.