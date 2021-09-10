ГИБДД: россияне чаще всего регистрировали машины Lada и Toyota в 2021 году

Москва, 10 сентября. ГИБДД зарегистрировала в России свыше 45 млн легковых автомобилей в 2021 году. Самыми распространенными среди них стали Lada и Toyota.

Так, число зарегистрированных марок машин Lada и Toyota насчитывает 13,8 и 4,1 млн машин соответственно. В процентном соотношении — 30% и 9%.

Третье место по распространенности занимает корейская Hyundai, представленная в количестве 2,5 млн единиц. Четвертую и пятую позицию разделили Kia (2,4 млн ед.) и Nissan (2,2 млн ед.). На эти автомобили суммарно приходится почти 10% российского автопарка.

В топ-10 распространенных марок легковых автомобилей в России также попали Renault (2,1 млн ед.), Volkswagen (1,8 млн ед.), Chevrolet (1,7 млн ед.), Ford (1,4 млн ед.) и Mitsubishi (1,2 млн ед.).

Ранее сайт «Авито Авто» сообщил о росте спроса на пятилетние и трехлетние подержанные автомобили в России. Интерес к последним за первые восемь месяцев 2021 года оказался выше на 19%, чем в аналогичный период прошлого года.