Зачем россиянам новые города на границах с мегаполисами

Ставка на агломерации предполагает сосредоточение всей жизни — экономической, социальной, культурной — в пространстве больших городов. Это подходит далеко не всем людям, многие из которых предпочитают жить в небольших поселках. Как сделать привлекательными Кудрово, Мурино, Парнас и другие районы массовой застройки?

Правда ли, что жители этих агломераций называют себя жителями гетто? Каковы плюсы и минусы «человейников»? Что должна сделать власть, чтобы жить там стало комфортно? С кого спрашивать жителям за отсутствие дорог и социальной инфраструктуры?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит член Общественной палаты Ленинградской области, член Градостроительного совета Ленинградской области Виктория Шапиро.

Брифинг состоится 10 сентября, в пятницу, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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