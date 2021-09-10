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Центробанк сделал АСВ временной администрацией по управлению КБ «Спутник»
Экономика
Центробанк сделал АСВ временной администрацией по управлению КБ «Спутник»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 сентября. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) временно возьмет на себя обязанности администрации по управлению самарским банком «Спутник». Такое решение принял Банк России.

Вместе с этим регулятор ввел мораторий на принятие требований кредиторов на три месяца. Согласно сведениям Центробанка, кредитная организация не придерживалась федеральным законам, регулирующим банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Из-за этого на протяжении последних 12 месяцев регулятор неоднократно применял к нему меры. В число последних входят ограничений на проведение ряда видов операций.

«Спутник» занижал уровень кредитного риска и завышал стоимость активов в отчетности. В ходе оценки было обнаружено снижение капитала банка до предела ниже размера, который предусмотрен для кредитных организаций с базовой лицензией. Это указывает на присутствие признаков шаткого финансового положения. В Центробанке добавили, что самарский банк также был замечен в проведении валютно-обменных операций сомнительного характера.

Российские банки ранее повысили среднюю максимальную ставку по депозитам. По итогам прошлого месяца ее размер составил 6,17 процента.

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