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Опрос Райффайзенбанка: работа стала источником раздражения для 58% россиян
Общество
Опрос Райффайзенбанка: работа стала источником раздражения для 58% россиян
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Москва, 10 сентября. Работа раздражает 58 процентов россиян и лишь пять процентов относятся спокойно к своим профессиональным обязанностям. Об этом свидетельствуют результаты опроса Райффайзенбанка.

Ключевым источником раздражения для 58 процентов респондентов стали моменты, связанные с работой. Еще 46 процентов считают главным фактором взаимоотношения с коллегами. Своим начальством недовольны 34 процента опрошенных, еще 31 процент раздражается из-за обязанности носить маски, передает РИА Новости.

Шумная обстановка и разговоры в офисе не нравятся 19 процентам, 11 процентов приходят в бешенство из-за споров по кондиционеру. Раздражение за пределами дома и работы испытывают 54 процента респондентов, в домашней обстановке нервничают 47 процентов людей.

Опрос проводился в августе текущего года, его участниками стали 1,3 тысячи россиян старше 20 лет. Среди респондентов 55 процентов составляют мужчины, оставшиеся 45 процентов приходятся на женщин.

Россияне ранее назвали желаемую продолжительность жизни. Опрос показывает, что жить больше чаще хотят мужчины, чем женщины. Самыми мечтающими о долголетии оказались москвичи.

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