NBC: Байден может ввести обязательную вакцинацию американцев от COVID-19

Вашингтон, 10 сентября. Прививаться в обязательном порядке должны будут сотрудники организаций со штатом более 100 человек. Соответствующий указ может подписать президент США Джо Байден, сообщил NBC.

Контроль за вакцинацией сотрудников будет ложиться на плечи руководителей. Отказывающиеся ставить прививки от коронавируса работники будут в обязательном порядке регулярно сдавать ПЦР-тесты. Байден планирует с соответствующим требованием обратиться в Министерство труда США, пояснили источники телеканала.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки недавно объявила, что американский лидер в скором времени подпишет указ, который будет обязывать государственных служащих проходить вакцинацию от COVID-19 в обязательном порядке. Телекомпания CNN также сообщала, что такие же требования начнут действовать в отношении сотрудников частных компаний, которые связаны с федеральным правительством.

Джо Байден ранее в агрессивной форме призвал американцев вакцинироваться. Он описал созданные в стране условия и поинтересовался, что еще необходимо сделать, чтобы люди начали прививаться.