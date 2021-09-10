Минобороны России показало кадры старта «Союза-2.1в» с Плесецка

Архангельск, 10 сентября. Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно вывела космический аппарат Минобороны России на орбиту 9 сентября. Кадры запуска с космодрома Плесецк опубликовало военное ведомство.

Ракету легкого класса «Союз-2.1в» запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области в 22:59 по московскому времени. В установленный срок корабль вывел на орбиту аппарат в интересах военного ведомства России.

Согласно информации Минобороны РФ, все операции перед стартом и запуск прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС России осуществляли контроль за полетом «Союза-2.1в».

Еще один запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк может состояться в первой половине декабря текущего года. Для этого корабля старт станет уже третьим. Вместе с ним в космос отправят разгонный блок «Персей» и макет аппарата.