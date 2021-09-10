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«Этот день в истории». Что произошло 10 сентября, праздники, факты, люди
Общество

В этот день в 1839 году официально началось строительство храма Христа Спасителя. Торжественную закладку здания приурочили к 25-й годовщине окончания Отечественной войны 1812 года. Фактически же строительство началось двумя годами ранее и продолжалось в течение 23 лет. В 1931 году собор разрушили по указу представителей советской власти. Площадку планировалось использовать для строительства Дворца Советов, однако в итоге здесь находился бассейн «Москва». В 90-е годы на этом месте вновь выстроили храм.

10 сентября 1940 года в СССР было принято «Положение о паспортах». Кроме привычной нам информации, которая вносится в современные удостоверения личности, в документе могли быть: данные о приеме на работу и уволь­­­нении, обучении в высших и специальных средних учебных заведений. Такой вот «паспорт — швейцарский нож».

Об этом и многом другом — в новом выпуске проекта ФАН «Этот день в истории».

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