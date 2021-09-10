Instagram-блогер Маркина раскритиковала американскую медицину

Москва, 10 сентября. Качество системы здравоохранения в США серьезно уступает российской медицине. Об этом заявила популярная Instagram-блогер Александра Маркина в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Распространенное мнение о профессиональных американских врачах и отличных условиях далеко от реальности. На самом деле медицина в США очень дорогая и вовсе не такая качественная.

«Каждый твой вздох ты должен оплачивать. И качества они (медицинские услуги. — Прим. ред.) далеко не самого лучшего», — рассказала Маркина, описывая свой опыт родов в США.

Блогер пожалела, что решила рожать в Соединенных Штатах Америки, где ей пришлось потратить целое состояние. Неквалифицированные врачи занесли Маркиной инфекцию. Девушка уверена, что этого бы не случилось, рожай она в России.

Красноярец Григорий, который 11 лет живет в Дюссельдорфе, недавно заявил, что переезжать в Германию не стоит. Одна из причин — очень дорогая медицина, ее стоимость превышает даже лечение в российских частных клиниках.