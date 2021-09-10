На прощание с главой МЧС прибыл министр здравоохранения Михаил Мурашко

На церемонию прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым, которое проходит в эти минуты в Москве в здании ведомства на улице Ватутина, прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр погиб 8 сентября в Норильске на учениях, пытаясь спасти сорвавшегося с выступа скалы оператора Андрея Мельника. Трагедия произошла во время съемки документально фильма про развитие арктического региона.

Global Look Press / EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

ФАН ведет прямую трансляцию с церемонии прощания.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. С 1987 года Евгений Николаевич служил в органах государственной безопасности СССР. Начиная с 1991 года Зиничев занимал различные должности в органах государственной охраны РФ, в том числе и в службе безопасности президента РФ Владимира Путина. С 2014 года занимал должность заместителя руководителя службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С июня 2015 года по июль 2016 года Зиничев был начальником управления ФСБ РФ по Калининградской области. В этом качестве также был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области Николае Цуканове. 28 июля 2016 года указом президента Евгений Зиничев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. С октября 2016 года по май 2018 года Евгений Николаевич занимал должность заместителя директора Федеральной службы безопасности РФ. 18 мая 2018 года Евгений Зиничев был назначен министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве Дмитрия Медведева (сменил во главе МЧС Владимира Пучкова). Сохранил свой пост в новом правительстве Михаила Мишустина, сформированном 21 января 2020 года. С 28 мая 2018 года был членом Совета безопасности РФ. Также ему было присвоение звание генерала армии в 2020 году.

Евгений Зиничев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.