Посол Латвии на Украине Пойканс объяснил нежелание ЕС принимать Киев в сообщество

Киев, 10 сентября. Европейский союз не принимает Киев в сообщество, поскольку не хочет «новых проблем», заявил посол Латвии на Украине Юрис Пойканс.

Он напомнил, что членство в Евросоюзе — это соглашение 27 государств, входящих в содружество. Пока не будет достигнута общая договоренность, говорить о каких-то сроках вступления Украины в ЕС «очень трудно», добавил дипломат.

«Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза», — пояснил Пойканс в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, государства ЕС, выступающие против новых членов содружества, хотят видеть страны, которые уже готовы к вступлению в союз. Никто не хочет новых проблем, констатировал Пойканс.

В Киеве уже несколько лет идут разговоры о желании Украины вступить в Евросоюз. Причем не все государства, входящие в ЕС, поддерживают намерение украинской стороны. В частности, ряд немецких депутатов попросили ФРГ не поддерживать идею Украины о членстве в ЕС.