Власти Мексики обьявили тревогу из-за урагана «Олаф»

Ла-Пас, 10 сентября. Центр урагана «Олаф» переместился из Тихого океана к берегам штата Южная Нижняя Калифорния в Мексике. В стране объявлена тревога, сообщила национальная служба гражданской защиты.

По данным службы, в эпицентре урагана воздушные потоки достигают скорости в 150 километров в час с порывами до 180 километров в час. Служба гражданской защиты предупреждает жителей побережья о максимальной опасности и просит оставаться в безопасности.

«Ураган "Олаф" обрушился на побережье! Предупреждаем о максимальной опасности центральной и южной части Южной Нижней Калифорнии. Держитесь подальше от окон и избегайте травм, если они сломаются. Оставайтесь в безопасности в своем доме или временном убежище, пока власти не укажут, что опасность миновала», — сообщила Служба гражданской защиты Мексики в Twitter.

Аэропорт города Ла-Пас приостановил работу в связи с ураганом. Властями штата была объявлена тревога, отменена работа большинства учреждений. Из-за циклона сохраняется угроза оползней и сильных проливных дождей. В отдельных регионах осадки могут достичь 250 миллиметров, а высота волн на побережье Калифорнии по прогнозам составит до семи метров. Мексиканские власти рекомендуют гражданам следить за сообщениями комиссии по водным ресурсам и выполнять указания службы гражданской защиты.

В Ленинградской области также объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиления ветра, его порывы могут достигать 17 метров в секунду.