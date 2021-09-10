Travel Daily News дал советы для путешествий без стресса

Москва, 10 сентября. Эксперты Travel Daily News перечислили способы избежать стресса во время путешествия. Они отметили, что дискомфорт испытывают те, кто ездит на отдых редко.

Специалисты советуют планировать отпуск заранее: выбрать направление, забронировать билеты и гостиницу, купить необходимую одежду, собрать чемоданы. Если предстоит перелет, то лучше воспользоваться прямым рейсом, чтобы не ждать на пересадках. Эксперты советуют внимательно изучить правила въезда в страну, нужна ли справка о вакцинации или достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Как пишет издание, путешественникам следует сделать страховку, которая «защитит вас и вашу семью от дорожных происшествий, непредвиденных медицинских расходов, потери багажа или кражи паспорта». Туристам советуют приобретать местную сим-карту, чтобы быть на связи и пользоваться мобильным интернетом.

На днях для молодежи открылась регистрация на проект «Больше, чем путешествие». Россиянам доступны бесплатные туристические поездки.