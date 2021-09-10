Врачи Diabetes UK: плохой сон может указывать на повышенный сахар в крови

Лондон, 10 сентября. Некоторые симптомы сахарного диабета могут проявляться по ночам. Среди них оказался плохой сон, рассказали врачи британской организации Diabetes UK.

Несколько факторов могут повлиять на уровень сахара в крови и спровоцировать колебания показателей. Это может быть еда, которую человек ест на протяжении дня, физическая активность, перекусы перед сном и стресс.

Ночью во время сна печень выделяет глюкозу в кровоток. Посредником и ограничителем в этом процессе выступает инсулин. Если в системе возникает сбой, то уровень сахара может повышаться. Так, симптомами диабета во время отдыха являются плохой сон, частое мочеиспускание, жажда и головная боль.

Если уровень сахара очень высокий, то может развиться диабетический кетоацидоз. При нем человек рискует упасть в обморок или впасть в кому. Скачки показателей уровня глюкозы провоцируют вялое состояние в течение дня, передает Express.

Диабет второго типа может пассивно развиваться на протяжении многих лет. Указывать на заболевание может жгучая и стреляющая боль. Эти симптомы, по словам британских врачей, могут усиливаться по ночам.