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Врачи Diabetes UK: плохой сон может указывать на повышенный сахар в крови

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 07:40
Общество
Врачи Diabetes UK: плохой сон может указывать на повышенный сахар в крови
pixabay.com

Лондон, 10 сентября. Некоторые симптомы сахарного диабета могут проявляться по ночам. Среди них оказался плохой сон, рассказали врачи британской организации Diabetes UK.

Несколько факторов могут повлиять на уровень сахара в крови и спровоцировать колебания показателей. Это может быть еда, которую человек ест на протяжении дня, физическая активность, перекусы перед сном и стресс.

Ночью во время сна печень выделяет глюкозу в кровоток. Посредником и ограничителем в этом процессе выступает инсулин. Если в системе возникает сбой, то уровень сахара может повышаться. Так, симптомами диабета во время отдыха являются плохой сон, частое мочеиспускание, жажда и головная боль.

Если уровень сахара очень высокий, то может развиться диабетический кетоацидоз. При нем человек рискует упасть в обморок или впасть в кому. Скачки показателей уровня глюкозы провоцируют вялое состояние в течение дня, передает Express.

Диабет второго типа может пассивно развиваться на протяжении многих лет. Указывать на заболевание может жгучая и стреляющая боль. Эти симптомы, по словам британских врачей, могут усиливаться по ночам.

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диабет симптомы уровень сахара
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