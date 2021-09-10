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Месси оформил хет-трик в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Боливии
Спорт
Месси оформил хет-трик в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Боливии
afa.org.ar  /  Asociación del Fútbol Argentino

Буэнос-Айрес, 10 сентября. Сборная Аргентины крупно обыграла команду Боливии в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3:0.

Все три мяча в составе аргентинской сборной забил новичок французского «ПСЖ» Лионель Месси. После этого матча нападающий записал в свой актив 79 голов за Аргентину. Таким образом, он побил рекорд легендарного бразильца Пеле (77) по числу мячей, забитых за южноамериканскую сборную.

Следующую встречу национальная команда Аргентины проведет 7 октября против сборной Парагвая. Футболисты из Боливии в этот же день на домашнем стадионе сыграют с Эквадором.

Один из ярчайших футболистов современности Криштиану Роналду назвал Месси своим главным соперником в карьере. Такое заявление он сделал во время интервью журналисту Пирсу Моргану.

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