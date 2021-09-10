Российские военные в Таджикистане получат 30 танков до конца года

Душанбе, 10 сентября. Российская военная база, расположенная в Таджикистане, получит 30 современных танков до конца года, сообщил начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Ханиф Беглов.

По его словам, около 100 единиц бронетанкового вооружения поступило в соединения и воинские части ЦВО. В частности, получили 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

«До конца года еще 30 современных танков придут на замену боевых машин более ранних модификаций танкового батальона российской военной базы в Таджикистане», — сообщил Беглов.

Накануне стало известно о намерении стран ОДКБ подписать договор о переоснащении коллективных сил современным вооружением. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, встреча состоится 16 сентября в Душанбе.