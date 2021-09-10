Шквал критики обрушился на актера Швайгера за отказ от вакцинации детей

Берлин, 10 сентября. Немецкий актер Тиль Швайгер высказался за отказ от детской вакцинации, заявив, что вирус не опасен для несовершеннолетних. За это он столкнулся с критикой от СМИ.

Актер посчитал, что прививка способна принести больше вреда, чем вирус. Об этом он рассказал в фильме «Другая свобода», попытавшись связать вакцинацию с ограничением прав, передает Пятый канал.

«Для детей этот вирус абсолютно безвреден. Прививка с ее пока неизвестными долгосрочными последствиями гораздо опаснее», — высказал мнение Швайгер.

Детская смертность от последствий COVID-19 уже потрясала Германию. В связи с чем заявление актера вызвало бурю эмоций. Немецкие СМИ обвинили Швайгера в «медицинской чепухе», назвали «болтуном» и инакомыслящим, приписав актера к движению ковид-диссидентов.

Тем временем власти Бельгии рассматривают решение о введении обязательной вакцинации. Министр туризма Валлонии Валери де Бю заявила, что этот способ станет самым эффективным в борьбе с пандемией.