Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 08:27
08:07
Общество
На прощание с главой МЧС прибыл министр здравоохранения Михаил Мурашко
08:05
Общество
Instagram-блогер Маркина раскритиковала американскую медицину
08:00
Политика
Посол Латвии на Украине Пойканс объяснил нежелание ЕС принимать Киев в сообщество
08:00
Политика
Всему свое время: почему Запад обязательно признает власть талибов в Афганистане
07:57
Происшествия
Власти Мексики обьявили тревогу из-за урагана «Олаф»
07:55
Происшествия
МЧС завершило аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Ногинске
07:53
Общество
Travel Daily News дал советы для путешествий без стресса
07:40
Общество
Врачи Diabetes UK: плохой сон может указывать на повышенный сахар в крови
07:34
Спорт
Месси оформил хет-трик в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Боливии
07:29
Армия
Российские военные в Таджикистане получат 30 танков до конца года
Все новости

Шквал критики обрушился на актера Швайгера за отказ от вакцинации детей

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 07:10
Общество
Шквал критики обрушился на актера Швайгера за отказ от вакцинации детей
wikipedia.org  /  Thomas Schmidt / CC BY-SA 3.0

Берлин, 10 сентября. Немецкий актер Тиль Швайгер высказался за отказ от детской вакцинации, заявив, что вирус не опасен для несовершеннолетних. За это он столкнулся с критикой от СМИ.

Актер посчитал, что прививка способна принести больше вреда, чем вирус. Об этом он рассказал в фильме «Другая свобода», попытавшись связать вакцинацию с ограничением прав, передает Пятый канал.

«Для детей этот вирус абсолютно безвреден. Прививка с ее пока неизвестными долгосрочными последствиями гораздо опаснее», — высказал мнение Швайгер.

Детская смертность от последствий COVID-19 уже потрясала Германию. В связи с чем заявление актера вызвало бурю эмоций. Немецкие СМИ обвинили Швайгера в «медицинской чепухе», назвали «болтуном» и инакомыслящим, приписав актера к движению ковид-диссидентов.

Тем временем власти Бельгии рассматривают решение о введении обязательной вакцинации. Министр туризма Валлонии Валери де Бю заявила, что этот способ станет самым эффективным в борьбе с пандемией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Шквал критики обрушился на актера Швайгера за отказ от вакцинации детей
Тиль Швайгер критика отказ от вакцинации
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru