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Куба с 15 ноября отменит коронавирусные ограничения для российских туристов

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 06:43
Общество
Куба с 15 ноября отменит коронавирусные ограничения для российских туристов
pixabay.com

Гавана, 10 сентября. Россияне с 15 ноября смогут въезжать на Кубу без ограничений, связанных с угрозой распространения COVID-19. Об этом рассказали в кубинском посольстве в Москве.

Работа по упрощению правил въезда на Кубу началась 8 сентября. Российских туристов освободили от необходимости дважды сдавать ПЦР-тест. Теперь путешественникам будут делать всего один тест на антигены по прибытию в отель. Анализ возьмут совершенно бесплатно, а его результат станет известен через десять минут. Если тест покажет положительный результат, то туристу придется пересдать его по ПЦР-методу, передает газета «Известия».

С 15 ноября для россиян на Кубе отменят все тесты. Путешественникам не будут отказывать во въезде из-за отсутствия прививки, однако вакцинация от COVID-19 является желательной. Высокий туристический сезон на Кубе традиционно стартует в ноябре.

Российские власти ранее заявили о снятии всех коронавирусных ограничений, наложенных на авиасообщение с Белоруссией. Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии.

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