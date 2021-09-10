Учитель физкультуры с Камчатки заплатит штраф за призывы к убийству

Петропавловск-Камчатский, 10 сентября. Учитель физкультуры из села Мильково на Камчатке заплатит штраф в размере 20 тыс. рублей за высказывания в Сети, основанные на призывах к расправе по национальному признаку.

Мужчина призывал убивать представителей одной национальности на личной странице во «ВКонтакте». Согласно экспертизе, опубликованный текст содержал проявления расовой нетерпимости и, как следствие, убеждения в необходимости расправы. Кроме того, у сельского учителя была замечена публикация свастики и экстремистских файлов, передала пресс-служба краевого управления ФСБ.

Обвиняемый сознался в содеянном и передал в дар районной библиотеке четыре картины. Пожертвование зафиксировали как заглаживание вины. Вследствие этого мужчина был освобожден от уголовной ответственности. Теперь он понесет наказание в виде штрафа, передает ТАСС.

За публичное оправдание нацизма оштрафовали и жителя Челябинска. На сайт «Бессмертного полка» он прислал фотографию Гитлера.