Экологи из России предложили спасти белых медведей всенародным «усыновлением»

Москва, 10 сентября. Белых медведей в Арктике можно спасти с помощью «усыновления». Об этом заявил руководитель Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев.

«Быстрое исчезновение арктического морского льда» приводит к увеличению генетической изоляции арктических обитателей. В связи с таянием льда медведи могут лишиться своих охотничьих угодий и умереть с голоду.

«Белые медведи находятся под мощным климатическим давлением. Мы призываем всех неравнодушных людей включиться в адресную программу поддержки морских млекопитающих Арктики и "усыновлять" не только белых медведей, но и китов, которых сегодня истребляют такие "цивилизованные" страны, как Норвегия, Дания и Япония!» — заявили российские ученые.

Специалисты собирают сведения об арктических животных и помечают их чипами. В ближайшее время на сайте «ПОМОРа» появится список «белых мишек с земли Франца-Иосифа и китов-полосатиков из Териберской бухты Баренцева моря», которых можно «усыновлять».

Совет Федерации ранее указал на важность спасения природы Арктики. Политики заявили о необходимости сохранения баланса между экономическим развитием и сохранением животного и растительного мира.