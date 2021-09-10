Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 сентября 06:57
06:51
Происшествия
Режим контртеррористической операции введен в Дагестане
06:43
Общество
Куба с 15 ноября отменит коронавирусные ограничения для российских туристов
06:37
Происшествия
Учитель физкультуры с Камчатки заплатит штраф за призывы к убийству
06:37
Общество
Экологи из России предложили спасти белых медведей всенародным «усыновлением»
06:35
Общество
Сын актера Конкина признался в насилии со стороны знаменитого отца
06:29
Общество
Showtime показал полноценный трейлер девятого сезона «Декстера»
06:26
Общество
Врачи клиники Майо: растительные добавки могут повысить кровяное давление
06:17
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на автомойке в Петербурге
06:13
Происшествия
Режим ЧС ввели на базе ВВС США в Огайо из-за стрельбы
06:03
Шоу-бизнес
Пользователи Instagram нашли приватный аккаунт актера Мэтта Деймона
Все новости

Экологи из России предложили спасти белых медведей всенародным «усыновлением»
Общество
Экологи из России предложили спасти белых медведей всенародным «усыновлением»
pixabay.com  /  Abenakis

Москва, 10 сентября. Белых медведей в Арктике можно спасти с помощью «усыновления». Об этом заявил руководитель Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев.

«Быстрое исчезновение арктического морского льда» приводит к увеличению генетической изоляции арктических обитателей. В связи с таянием льда медведи могут лишиться своих охотничьих угодий и умереть с голоду.

«Белые медведи находятся под мощным климатическим давлением. Мы призываем всех неравнодушных людей включиться в адресную программу поддержки морских млекопитающих Арктики и "усыновлять" не только белых медведей, но и китов, которых сегодня истребляют такие "цивилизованные" страны, как Норвегия, Дания и Япония!» — заявили российские ученые.

Специалисты собирают сведения об арктических животных и помечают их чипами. В ближайшее время на сайте «ПОМОРа» появится список «белых мишек с земли Франца-Иосифа и китов-полосатиков из Териберской бухты Баренцева моря», которых можно «усыновлять».

Совет Федерации ранее указал на важность спасения природы Арктики. Политики заявили о необходимости сохранения баланса между экономическим развитием и сохранением животного и растительного мира.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экологи из России предложили спасти белых медведей всенародным «усыновлением»
арктика усыновление белые медведи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru