Сын актера Конкина признался в насилии со стороны знаменитого отца

Москва, 10 сентября. Советский и российский актер театра и кино Владимир Конкин девять раз выстрелил в своего сына Ярослава. Об этом родственник артиста сообщил в эфире «Пусть говорят».

Инцидент произошел несколько лет назад. Конкин открыл огонь по сыну из травматического пистолета. Позже актер рассказал, что признал родного человека за вора.

«Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо», — сказал Ярослав Конкин.

Актер в прошлом году потерял дочь Софию, девушка утонула в бассейне. Убитый горем отец пытается найти виновных в трагедии.

Ранее он заявил, что гибель ребенка лишила его «ресурсов, здоровья в летах и настроении». Конкин сравнил себя с актером Василием Лановым, который тоже потерял сына и до конца своих дней не мог смириться с этой утратой.