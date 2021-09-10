Showtime показал полноценный трейлер девятого сезона «Декстера»

Лос-Анджелес, 10 сентября. Телеканал Showtime опубликовал трейлер нового сезона сериала «Декстер». Продолжение получило название «Декстер: Новая кровь».

В трехминутном ролике вкратце описана жизнь главного героя многосерийного фильма — Декстера Моргана, спустя десять лет после событий, показанных в предыдущем сезоне. Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале телекомпании.

Охотник за маньяками старается вести размеренную жизнь простого человека в небольшом населенном пункте штата Нью-Йорк. Однако «Темный попутчик» вновь пробуждается в главном герое и велит ему убивать, когда в городе начинают пропадать люди при странных обстоятельствах.

Еще одной громкой премьерой этого года станет выход четвертой части фильма «Матрица». В продолжении киносаги любимец телезрителей Киану Ривз снова примерит на себя роль Нео, а Кэррин-Энн Мосс — Тринити.