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Врачи клиники Майо: растительные добавки могут повысить кровяное давление

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 06:27
Общество
Врачи клиники Майо: растительные добавки могут повысить кровяное давление
pixabay.com

Вашингтон, 10 сентября. Натуральные добавки рекламируются в качестве безопасных альтернатив лекарствам. Некоторые из них способны повысить давление, рассказали врачи в клинике Майо.

Рынок травяных добавок переполнен, но важно не терять бдительности. При посещении врача пациент должен озвучить, какие БАДы он принимает. Это поможет выяснить, способны ли добавки повлиять на кровяное давление или взаимодействовать с другими лекарствами, пишет Express.

Согласно органам здравоохранения, наличие арники, эфедра, женьшеня, гуараны и солодки в добавках может повлиять на кровяное давление. Поэтому перед употреблением нужна консультация с врачом.

«Возможно, вам придется избегать добавок, которые повышают ваше кровяное давление или мешают вашим лекарствам от артериального давления», — отметили врачи.

Высокое кровяное давление может стать предвестником проблем с сердцем. Исследователи из Пакистана уверены в пользе некоторых напитков. К примеру, снизить давление поможет чай с добавлением меда и чеснока.

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здоровье добавки кровяное давление
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