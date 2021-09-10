Пользователи Instagram нашли приватный аккаунт актера Мэтта Деймона

Лос-Анджелес, 10 сентября. Актер Мэтт Деймон рассказал в интервью GQ об «очень личном аккаунте» в Instagram. Пользователи социальной сети заявили, что им удалось отыскать нужную страничку.

Журналисты разрекламировали негативное отношение Мэтта Деймона к социальным сетям, поэтому он скрывался под профилем «Финста». Он наблюдал, как растут дети его друзей, и изредка публиковал посты в аккаунте. Чтобы подкрепить интерес интернет-сыщиков, он рассказал несколько фактов.

«У меня 76 подписчиков, и я сделал 40 постов с 2013 года», — рассказал Деймон в интервью.

«Шерлокам» не потребовалось много времени, чтобы найти приватный аккаунт звезды «Элизиума». Один из пользователей в качестве доказательства сделал скриншот, где скрыта анаграмма имени актера, отмечает Fox News.

Звезды в социальных сетях делятся не только своими мыслями и медиаконтентом, но и важными заявлениями. Так известный испанский певец Энрике Иглесиас признался, что хочет завершить музыкальную карьеру после выхода нового альбома «Последний». О своем решении он рассказал в Instagram.