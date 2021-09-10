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Сборная России поблагодарила завершившего карьеру тренера Гуса Хиддинка
Спорт
Сборная России поблагодарила завершившего карьеру тренера Гуса Хиддинка
wikipedia.org  /  Степиньш Ольга / CC BY-SA 3.0

Москва, 10 сентября. Национальная команда России в официальном Twitter-аккаунте поблагодарила своего бывшего тренера Гуса Хиддинка, опубликовав две фотографии с ним.

На одном из снимков специалист изображен в футболке сборной России. На другой фотографии Хиддинк радуется победе своих подопечных в четвертьфинале Евро-2008. Тогда россияне обыграли сборную Нидерландов со счетом 3:1, а лучшим игроком матча был признан Андрей Аршавин. Многие болельщики связывают лучшие выступления национальной команды именно с периодом руководства нидерландского специалиста.

«Спасибо за все, волшебник», — написано в Twitter-аккаунте сборной.

Гус Хиддинк объявил об окончании карьеры 9 сентября. Специалист выразил уверенность, что свое решение он менять не станет, как это сделал однажды Дик Адвокат, пишет «Царьград».

Сейчас сборную России возглавляет Валерий Карпин, который на своем посту сменил Станислава Черчесова. Известный телеведущий Иван Ургант в эфире своей телепередачи сравнил двух специалистов.

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футбол Гус Хиддинк сборная россии завершение карьеры
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