Cell Biology: спорт мешает полным людям эффективно избавляться от жира

Лондон, 10 сентября. Люди с лишним весом медленнее избавляются от жира, чем те, кто имеет нормальное телосложение. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в Cell Biology.

Авторы эксперимента проследили почти за двумя тысячами людей, которые в течение нескольких недель придерживались определенного режима питания и тренировок. Результаты показали, что полные добровольцы худели примерно на 20% медленнее.

«Как правило, врачи для похудения советуют ежедневно избавляться от 500-600 калорий с помощью диеты и тренировок. Оказалось, что эти рекомендации не учитывают, что тело некоторых тучных людей снижает потребление энергии в состоянии покоя и компенсирует потери, связанные с физическими нагрузками», — объяснил один из авторов исследования, профессор Льюис Холси.

Ученые пока не могут точно сказать, с чем связан этот процесс. Они намерены продолжать свои исследования, чтобы ответить на интересующие их вопросы.

Эксперт по питанию Елена Кален ранее перечислила мифы о похудении, которые на самом деле не имеют ничего общего с реальностью. Она рассказала о дробном питании, питье жидкости и потреблении белка.