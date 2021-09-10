Режим ЧС ввели на базе ВВС США в Огайо из-за стрельбы

Колумбус, 10 сентября. Специалисты проверяют сообщения о стрельбе, произошедшей на базе ВВС США в Огайо. На объекте введен режим чрезвычайной ситуации, передали военнослужащие.

Инцидент произошел на базе Райт-Паттерсон, находящейся в районе Дейтона. Все здания и территорию объекта пришлось временно закрыть.

«Около 21:25 (04:25 по Москве. — Прим. ред.) экстренные службы отреагировали на сообщение о стрелявшем в зоне "А" Национального авиакосмического разведывательного центра на базе Райт-Паттерсон», — следует из сообщения 88-го авиакрыла этой базы.

Тем временем в штате Миссури трое американцев отрыли стрельбу по людям. Во время инцидента пострадали несколько человек, однако точных данных о раненых и погибших не поступало. По некоторым данным, один из стрелков хотел скрыться с места преступления на автомобиле, однако на железнодорожном переезде его машину сбил поезд метро.