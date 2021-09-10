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Журналист Балаге объяснил причину срыва трансфера Роналду в «Манчестер Сити»
Спорт
Журналист Балаге объяснил причину срыва трансфера Роналду в «Манчестер Сити»
instagram.com  /  @cristiano

Лондон, 10 сентября. Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» проиграл гонку за Криштиану Роналду из-за несостоявшегося трансфера. Об этом сообщил журналист BBC Гийем Балаге.

«Манчестер Юнайтед» в конце августа объявил о подписании звездного португальского форварда. В английском клубе он получил седьмой номер, под которым выступал в составе манкунианцев в период с 2003 по 2009 год, передает «Царьград». За этот жест Роналду поблагодарил своего нового одноклубника Эдинсона Кавани, который освободил «семерку» ему.

Балаге отметил, что агент футболиста Жорже Мендеш вел переговоры с горожанами и сделка была на грани завершения. Однако «Манчестер Сити» для подписания португальской звезды нужно было продать одного из своих игроков. Этого не случилось, поэтому Роналду принял решение вернутся в «МЮ».

Недавно журналист Пирс Морган взял интервью у Роналду. В ходе разговора португалец признался, что величайшим соперником в его карьере является аргентинский нападающий Лионель Месси.

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