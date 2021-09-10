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Около 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca могут утилизировать в Великобритании

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 05:27
Общество
Около 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca могут утилизировать в Великобритании
pixabay.com

Лондон, 10 сентября. Огромную партию вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca могут утилизировать из-за истекшего срока годности. Британские врачи предупреждали об этом власти, но их не услышали.

Препарат хранился в холодильниках, а срок годности постепенно истекал. Бедные страны в это время отчаянно просили поделиться вакцинами. Медики неоднократно пытались достучаться до властей Великобритании, чтобы те отдали препарат другим государствам, которые нуждаются в лечении, передает The Daily Telegraph.

Издание напомнило, что в апреле Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения посоветовало не использовать вакцину от AstraZeneca людям моложе 30 лет. Это связано с высоким риском образования тромбов среди пациентов.

В одном только Уэльсе испорченными признаны уже 40 тысяч доз вакцин. Если брать в расчет всю территорию Великобритании, то количество непригодных доз препарата может достигнуть 800 тысяч.

Ученые из федерального медико-биологического агентства ранее объявили об окончании первой фазы испытаний новой российской вакцины от COVID-19. Препарат нацелен на создание клеточного иммунитета и будет защищать от всех штаммов коронавируса, передает «Царьград».

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вакцина коронавирус astrazeneca
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