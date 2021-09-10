Президенты США и Китая обсудили конкуренцию между двумя странами

Вашингтон, 10 сентября. Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с китайским председателем Си Цзиньпином. Детали разговора двух лидеров сообщили в Белом доме.

Ключевой темой обсуждений стали сферы, в которых совпадают интересы США и Китая. Байден и Си Цзиньпин договорились избегать конфликтов на фоне конкуренции между двумя государствами. Американская сторона отметила свою заинтересованность в стабильности на территории Индо-Тихоокеанского региона. В Белом доме назвали прошедший телефонный разговор «широкими стратегическими переговорами».

В минувший четверг в Москве состоялись многочасовые переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Стороны в ходе встречи обсудили двусторонние отношения и ряд международных вопросов, включая Афганистан. Встреча продолжалась более трех часов.