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Президенты США и Китая обсудили конкуренцию между двумя странами

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 05:39
Политика
Президенты США и Китая обсудили конкуренцию между двумя странами
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Вашингтон, 10 сентября. Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с китайским председателем Си Цзиньпином. Детали разговора двух лидеров сообщили в Белом доме.

Ключевой темой обсуждений стали сферы, в которых совпадают интересы США и Китая. Байден и Си Цзиньпин договорились избегать конфликтов на фоне конкуренции между двумя государствами. Американская сторона отметила свою заинтересованность в стабильности на территории Индо-Тихоокеанского региона. В Белом доме назвали прошедший телефонный разговор «широкими стратегическими переговорами».

В минувший четверг в Москве состоялись многочасовые переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Стороны в ходе встречи обсудили двусторонние отношения и ряд международных вопросов, включая Афганистан. Встреча продолжалась более трех часов.

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Все новости / Политика / Президенты США и Китая обсудили конкуренцию между двумя странами
Си Цзиньпин сша китай байден конкуренция
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