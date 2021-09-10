«Власть становится неэффективной»: Кедми объяснил, почему США скатываются к анархии

Москва, 10 сентября. Анархия приведет к катастрофическим результатам в американском обществе и экономике. Об этом рассказал израильский политолог Яков Кедми.

Соответствующее заявление бывший глава израильской спецслужбы «Натив» сделал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». Он подчеркнул, что основная цель борьбы США — сохранить лидерское положение в мире и экономике, однако страна постепенно скатывается к анархии.

В Соединенных Штатах, по мнению Кедми, нет того человека, который мог бы навести порядок. Как только в стране теряется способность к управлению, власть становится неэффективной. Вслед за этим на улицах появляются различные группы, например, ЛГБТ.

«ЛГБТ никого не интересует, а 90% людей, которые их проталкивают – нормальные люди, которые не могут противостоять давлению, потому что меньшинство слишком крикливо и активно. И все вынуждены говорить: мы за», — отметил политолог.

Кедми уверен, что шумливое агрессивное меньшинство видит главной целью навязывание своей воли государствам, международным организациям и режимам. Политолог считает, что такая ситуация в США будет продолжаться, что спровоцирует анархию, а та в свою очередь приведет к катастрофической ситуации в экономике и обществе.

Ранее Яков Кедми сравнил стойкость войск США и России. По его словам, американская армия никогда не будет воевать до последней капли крови, чего не скажешь о российских солдатах.